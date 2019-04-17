شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تقلبات جوية على مختلف المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي ، محمد داوود (جدة)

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن «توقعات الهيئة تشير إلى تقلبات جوية على مختلف مناطق المملكة؛ بدءا من أمس الإثنين إلى الخميس القادم». وأضاف: «تلك الفترة تتسم بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد وتيارات هابطة نشطة السرعة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خصوصا أوقات النهار، فضلا عن تغير في درجات الحرارة». ونفى القحطاني ما تتداوله منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم تشكُّل سحب مخيفة قبل نهاية الأسبوع من جراء حالة جوية صعبة، واجتماع الفلكيين ومدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض بشأنها، وقال: «إن معدلات هطول الأمطار في مناطق المملكة تتفاوت بين أمطار خفيفة في منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وأمطار متوسطة في حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير والباحة ونجران وجازان، وقد تصل إلى غزيرة في القصيم والرياض».

وفسر الباحث في أحوال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني الحالة الجوية التي ستشهدها المملكة خلال الأيام القادمة، موضحا أن أيام «الذراعين» بدأت أمس (الثلاثاء)، وتستمر 26 يوما، وهو النوء التالي لنوء «الحميمين» مباشرة، ويليه نوء «ثريا القيظ».

وأكد أن دخول نوء الذراعين تصحبه حالة جوية ممطرة تستمر عدة أيام، وتشمل أجزاء من مناطق المدينة والرياض والشرقية وحائل والقصيم وعسير ونجران وتمتد إلى بعض دول الخليج العربي، متوقعا هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة تدفق سيول يسبقها ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة.