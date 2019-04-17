شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي المواطنين في الجلسة الأسبوعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي أمس أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقاً في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. حضر اللقاء مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ووكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وضيوف ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق.

من جهة أخرى، رأس أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار اجتماع لجنة الحج والعمرة بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة. وفي بداية الاجتماع أكد أمير تبوك حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ومتابعة وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار. وقال: «إن خدمة المعتمرين والزائرين شرف عظيم لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد بخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين». ونوه أمير تبوك بالجهود التي تبذلها لجنة الحج والعمرة التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات وتأتي في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها جميع الأجهزة الحكومية المعنية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار. فيما استقبل أمير تبوك أمس (الثلاثاء) مدير الخطوط السعودية بالمنطقة عطية بن عبدالله الجهني، الذي قدم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه مديراً للخطوط السعودية بمنطقة تبوك.