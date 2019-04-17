شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع القيادات الأمنية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد اجتماع القيادات الأمنية في المنطقة، بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

وناقش خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي في ما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

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واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الاجتماع إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانياً في الوقت الحالي، كما تم استعراض الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

ووجه خلال الاجتماع جميع القطاعات الأمنية بإعداد الخطط الأمنية والمرورية استعداداً لشهر رمضان المبارك وأيام العيد والإجارات الرسمية للدولة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أهمية العمل بكل تفان وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن.