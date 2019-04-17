شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يستقبل وفداً من مجلس الشورى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

استقبل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) وفداً من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس سعد السبتي.

ورحب أمير منطقة القصيم بالوفد الزائر للمنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، منوهاً بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وجهود مباركة من رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وأعضاء المجلس كافة من حرص على خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب رئيس وفد مجلس الشورى صالح السبتي عن شكره لأمير منطقة القصيم ولنائبه على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمنطقة.

حضر الاستقبال نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي.