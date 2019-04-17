شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير القصيم يدشن هوية الهاكاثون الدولي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

نيابة عن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، جدول أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية 2019، حيث التقى من خلالها المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف الصحاف والوفد المرافق له من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر.

ودشن نائب أمير القصيم خلال الزيارة هوية هاكاثون القصيم الدولي للتقنيات الزراعية 2019. وعقدت أمس الورشة التعريفية بهاكاثون القصيم، بتوجيه من أمير المنطقة، برئاسة مستشار أمير المنطقة إبراهيم الماجد؛ لمناقشة ومعرفة أبرز التحديات التي تعيق تنمية القطاع الزراعي في المنطقة وحصرها في مجال التقنية الزراعية، بحضور أعضاء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر، يتقدمهم المدير التنفيذي لبرنامج بادر نواف الصحاف، بمشاركة عدة جهات وهي جامعة القصيم ممثلةً بكلية الزراعة وكلية الحاسب وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للنخيل والتمور، وغرفة تجارة وصناعة القصيم، واللجنة الزراعية بالغرفة التجارية، وعدد من ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية بالمنطقة، وذلك في مجلس المنطقة في مقر الإمارة بمدينة بريدة. وأوضح الماجد أن عقد هذه الورشة يهدف إلى التعرف أكثر بدور بادر وخبرته في إقامة الهاكاثونات من خلال إقامة عدة هكاثونات سابقة كان فيها أكثر من 1500 مشارك، ومنها هاكاثون مع ناسا، وهاكاثون مع أي بي إم، وهاكاثون مع معهد أي تي العالمي، واحتضان المشاريع التقنية، ومناقشة مقدرة بادر هاكاثون التقنيات الزراعية.