سياسي / انطلاق الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في إندونيسيا



جاكرتا 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

فتحت مراكز الاقتراع في إندونيسيا أبوابها اليوم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يتنافس الرئيس الحالي جوكو ويدودو و الجنرال السابق برابوو سوبيانتو على منصب الرئاسة.

و بدأ الناخبون في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرقي البلاد الإدلاء بأصواتهم الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) قبل ساعتين من موعد انطلاق التصويت في جاكرتا بسبب فروق التوقيت.

و تعد المنافسة بين ويدودو وسوبيانتو ، تكرارًا لانتخابات الرئاسة في عام 2014 م التي فاز فيها ويدودو بفارق ضئيل.

و يتنافس 250 ألف مرشح عن 16 حزًبا وطنيًا على أكثر من 20 ألف مقعد في البرلمان الوطني و البرلمانات الإقليمية و البلدية.

و هناك نحو 193 مليون شخص، بينهم 80 مليونًا ولدوا بعد عام 1980 م ، يحق لهم التصويت، كما أن هناك نحو ستة ملايين موظف انتخابات و 800 ألف مركز اقتراع، حسب المفوضية العامة للانتخابات.

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03:18ت م

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