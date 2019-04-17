ثقافي / أمير منطقة القصيم يرعى حفل تخريج أول دفعة من جامعة المستقبل وعددهم 355 خريجاً وخريجة



بريدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم , حفل تخريج 240 طالباً و115 طالبة من أول دفعة من طلبة جامعة المستقبل الأهلية بمسماها الجديد وبعد تحويلها من كليات إلى جامعة , وذلك بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

فور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي , ثم دشن سمو أمير منطقة القصيم هوية جامعة المستقبل , بعد ذلك بدأت مسيرة خريجي الجامعة في عدد من الكليات المتخصصة في الإدارة والطب.

وانطلقت بعد ذلك فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة المشرف العام على جامعة المستقبل الدكتور علي بن محمد السيف , أكد خلالها على أن مانراه اليوم برهان من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، بأن التعليم في مراحله جميعها له دوره المهم في صناعة الأجيال والمستقبل ورسم الأهداف المرجوة لهذا الوطن , مشيراً إلى أن جامعة المستقبل نالت ثقة ملكية كريمة بتحويلها إلى جامعة متخصصة خادمة لأبناء هذا الوطن عبر العديد من الأقسام التخصصية لتقدم كوكبة من الخريجين الذين هم جنود للوطن في كل مكان وشتى المجالات عبر ولائهم وأخلاقهم وسعيهم الدائم للنجاح والتنمية.

وقال الدكتور السيف : إن هذه الخطوات المباركة كانت بتشجيع ودعم ومتابعة من قبل سمو أمير منطقة القصيم الذي تابع تحويل هذه الجامعة خطوة بخطوة حتى نالت هذه الثقة الملكية بعد تطبيقها لجميع الشروط والمواصفات المطلوبة , حامداً الله على هذه الليلة المباركة التي تزف بها جامعة المستقبل 240 طالباً و115 طالبة لميدان العمل عبر عدد من التخصصات الإدارية والطبية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

بعد ذلك قدم الطالب سليمان بن أحمد الخريجي ووالده أحمد بن عبدالرحمن الخريجي كلمة الخريجين , التي أبدوا مدى ثنائهم على رعاية سمو أمير منطقة القصيم لحفل تخريج طلاب وطالبات جامعة القصيم , مقدمين الشكر والتقدير لجميع الأساتذة على توجيههم , ولجميع أولياء أمور الطلاب والطالبات على حرصهم حتى وصل الخريجين والخريجات إلى هذه المرحلة من النجاح , متمنين للجميع أن يواصلوا نجاحاتهم خدمة للوطن والمجتمع.

إثر ذلك شاهد الجميع أوبريتاً بعنوان "نحن المستقبل" , إثر ذلك عرض مرئي عن تاريخ جامعة المستقبل ونشأتها على يد عبدالرحمن الشتوي عام 1424هـ ، التي وضع حجر الأساس لها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , وتمت إقامتها بعد ذلك على مساحة قدرها 500 ألف متر مربع , حتى نالت بعد استيفاءها جميع الاشتراطات الثقة الملكية وتم تحويلها إلى جامعة تحمل اسم "جامعة المستقبل" وهو الاسم الذي اقترحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام الحفل الطلبة المتفوقين , والدكتور عبدالله الشتيوي , والدكتور فهد الفلاج , والدكتور إبراهيم المشيقح , والدكتور عبدالله المشيط , كما كرم سموه مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة , ومصمم هوية جامعة المستقبل عمر السيف ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة , بالإضافة إلى درع يحوي مقترح سموه لإطلاق اسم جامعة المستقبل على الجامعة.

// انتهى //

02:04ت م

0308





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / أمير منطقة القصيم يرعى حفل تخريج أول دفعة من جامعة المستقبل وعددهم 355 خريجاً وخريجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.