القطيف.. تشديد على مقاولي المشاريع البلدية بـ«الإنجاز والجودة»

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وأشار إلى أنه جارٍ العمل حاليا بالمرحلة الأولى للمشروع وتشمل إنهاء الهيكل الخرساني وبلغت نسبة الإنجاز الفعلي 67% في مدة زمنية بنسبة 33% من المدة المقررة للانتهاء من المشروع وفقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة، من المرحلة الأولى للجزء الأول من المشروع، لافتا إلى أن البلدية تعمل حاليا لاعتماد تكاليف المراحل الأخرى للمشروع.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية وقف خلالها رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني على عدد من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، واجتمع مع مهندسي ومقاولي المشاريع وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية.
وشملت الجولة مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، ومشروع سوق الخضار والفواكه، واطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز، واجتمع خلالها مع مهندسي المشروعين وأثنى خلال الاجتماع على ما شاهده من أعمال وإنجازات على أرض الواقع، مشددا على أنه تمت مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالموقع، مؤكدا في الوقت ذاته أن سقف طموحاته لا حدود له ويرغب بتقديم المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.
وبحث مع المقاولين المنفذين للمشروعين جودة وسرعة تنفيذ المشروعات، وأكد خلال الجولة الميدانية على مدير إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة وإعداد التقارير اللازمة، داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثا المؤسسات المستلمة للمشاريع على الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة الملزمة في العقد.
وقال المهندس الحسيني: إن تكلفة مشروع سوق الخضار والفواكه بجميع مراحله تبلغ 28 مليون ريال منها 9 ملايين لإنشاء الهياكل الخرسانية لثلاثة مواقع وهي مبنى سوق الخضار والفواكه وسوق الدجاج واللحوم ومبنى متعدد الأغراض يضم كافتيريا وبوفيهات ومباني البلدية، مبينا أن نسبة الإنجاز في إنشاء الهياكل الخرسانية تتجاوز 30% فيما انقضت نسبة نحو 34% من مدة المشروع.
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