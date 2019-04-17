شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يكرم حفظة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

رعى الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، حفل المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه فرع الأحساء، لتكريم حفظة كتاب الله والخريجين من المدارس الشرعية والمعاهد القرآنية، مساء أمس الأول بحضور رئيس مجلس إدارة المركز الخيري إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ د. علي الحذيفي وذلك في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل.

وخلال الحفل تم تدشين الوقف الخيري وعرض نماذج تلاوة للدارسين، ثم كلمة الخريجين ألقاها الدارس أديب الأحمد، حيث قدم شكره للحضور وأثنى على الجهود التي يقوم بها مسؤولو المركز الخيري.

وشكر رئيس الهيئة الإشرافية الشيخ خالد البريكان والمدير التنفيذي عارف الحمام الحضور وجميع اللجان التي شاركت في نجاح الحفل.

وأشار المدير التنفيذي عارف الحمام إلى أن المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه يقوم بدور كبير في تعليم كتاب الله للمواطنين والمقيمين من خلال مدارسه ومعاهده، بأساليب مبتكرة، وآلية عمل دقيقة، جعلت منه مركزاً مهماً في هذا المجال، حيث تسعى إدارة الشؤون التعليمية بالمركز إلى رفع جودة البرامج التعليمية بالمركز من خلال تقديم تعليم متميز، يمكن المستفيدين من إتقان مختلف المهارات اللازمة لضبط تلاوة وحفظ القرآن الكريم وإكسابهم المعارف المتعلقة بعلومه، بالإضافة للعلوم الشرعية التي يحتاجها المسلم في حياته الدينية والدنيوية، وفي نهاية الحفل كرم سمو محافظ الأحساء الداعمين والخريجين.