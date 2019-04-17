شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى الوظيفي لمستفيدي ضمان القطيف والان نبدء بالتفاصيل

يُنظّم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف ملتقى التمكين الوظيفي الرابع لتوظيف مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي للرجال وللنساء اليوم، وذلك بمقر المكتب بحي الناصرة، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً.

وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف د. فاروق الكوي، أن الملتقى هو إحدى مبادرات برنامج «تمكين» بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف لتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى أفراد فاعلين في المجتمع، من خلال المساهمة في إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن بالشراكة مع الجهات الأهلية المختلفة.

وأضاف الكوي: إن الملتقى سيعقد في قاعات التمكين المخصصة للنساء، وأخرى لاستقبال طلبات المتقدمين من الرجال، بمشاركة العديد من الشركات والجهات المساهمة لتمكين الأسر الضمانية والداعمين منها، والفرص المتاحة لديهم مبيعات، مدراء متجر، إضافةً إلى شركات البيع بالتجزئة بوظيفة «مبيعات»، وأحد المجمعات الطبية ولديه شواغر «ممرضات»، وأحد بنوك المحافظة، وإحدى شركات التعليم والتدريب التقني «تدريب منتهٍ بالتوظيف»، وأحد أكبر المراكز التجارية للأغذية بحاجة إلى محاسبين زبائن وبائعين، وأحد المجمعات الطبية «وظائف طبية إدارية»، إضافةً إلى صندوق الموارد البشرية «هدف» لتقديم دعم للمرأة في التوظيف والمهارات.

وأكد الكوي استمرار مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف في تلقي طلبات التوظيف في القطاع الخاص، من خلال تعبئة المستفيد أو المستفيدة وأبنائهما المدرجين معهما، استمارة طلب التوظيف بقسم التمكين بالمكتب للجنسين، حيث سيسعى المكتب لمساعدتهم في الحصول على وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية في القطاع الخاص.