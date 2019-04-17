شكرا لقرائتكم خبر عن أسماك العقير تجذب الهواة.. ومطالب بـ«حراج» والان نبدء بالتفاصيل

تعد هواية صيد الأسماك باستخدام الصنارة من الهوايات المحببة لدى الكثير من الأهالي في محافظة الأحساء ممن يقصدون شاطئ العقير من أجل ممارسة هذه الهواية بشكل يومي، وتكون بكثافة كبيرة أيام العطل الأسبوعية، خاصة أن الشاطئ يتميز بنظافة المرعى وتوفر أنواع عديدة من الأسماك في هذه الفترة التي تشهد حركة نشطة في الصيد، وسط مطالب من الأهالي بأن تحظى الأحساء بسوق لحراج الأسماك.

» مرعى نظيف

ويقول خليل الدحيم أحد محبي صيد الأسماك بالصنارة: شاطئ العقير يمثل أحد أهم الأماكن الجميلة والنظيفة والهادئة التي يمكن أن تمارس فيها هواية صيد الأسماك باستخدام الصنارة، حيث تمثل هذه الفترة حركة كبيرة من الأهالي ومن محبي الصيد من خلال التواجد بالشاطئ بشكل يومي ويكون التواجد بكثرة أيام الإجازات الأسبوعية، موضحا أن ما يميز شاطئ العقير هو وجود المرعى الجيد والمناسب لتواجد أنواع عديدة من الأسماك منها السبيطي والشعري والشعوم والخثاق والصافي والعديد من تلك الأسماك التي يسعد بها الصيادون خصوصا عندما تكون هناك رحلة بحرية مع مجموعة من الزملاء حيث التعاون والتنافس حتى في صيد الأسماك وتنظيفها وإعدادها للأكل على الشاطئ.

» هواية محببة

وأشار عمر الرميح من محبي صيد الأسماك بالصنارة إلى أن شاطئ العقير جميل ومشجع كثيرا لممارسة هواية صيد الأسماك باستخدام الصنارة والتي تتطلب الصبر والتعلم؛ من أجل إجادتها، وهذا ما نلاحظه من رغبة الكثير في تعلم هذه الهواية الجميلة التي تتطلب الصبر، فنحن نتواجد برفقة الزملاء بين فترة وأخرى خصوصا موسم الصيد؛ نظرا لتوفر الأسماك، كما أننا نتطلع أن تكون مثل هذه الأماكن مكتملة الخدمات خصوصا العمل على تكثيف دورات المياه على امتداد الشاطئ.

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» حراج للأسماك

وقال سعود الغريب: «نشاهد ونسمع عن شاطئ العقير وما يتميز به من وجود الأسماك وبأنواع مختلفة أصبحت مطلوبة كثيرا في الأسواق خاصة بوجود الفرضة المخصصة للصيادين، حيث إن عملية صيد الأسماك يتم نقل أسماكها إلى أسواق خارج الأحساء منها سوق حراج الدمام، ونحن نتطلع أن تحظى الأحساء بنسبة من هذه الأسماك من خلال إنشاء سوق حراج للأسماك، خاصة أنها تجد طلبا كبيرا من الأهالي رغم ارتفاع أسعارها بين فترة وأخرى، ووجود سوق الحراج سيعمل على خفض هذه الأسعار».

» سوق مركزي

وردا على استفسار ”الخليج 365” حول افتقاد الأحساء لسوق حراج للأسماك، قال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل: يوجد في الأحساء سوق مركزي لبيع اللحوم والأسماك ويخضع لمتابعة ورقابة مستمرة من الفرق ذات الاختصاص، موضحا أن كمية الصيد من شاطئ العقير ومرتادي الصيد لا تستدعي أن يكون هناك حراج مخصص للأسماك.