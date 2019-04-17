شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. بيع حطب مصادر في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

أشرفت لجنة بيع الحطب بالمزاد العلني بمحافظة النعيرية صباح يوم أمس على عملية بيع كميات من الحطب التي تمت مصادرتها خلال موسم الشتاء هذا العام، وعرضت اللجنة -المكونة من محافظة النعيرية والشرطة ومندوب الزراعة بمليجة ومندوب من المالية- كميات الحطب للمزاد العلني في حجز المرور، وتجزئة الكمية المعروضة للمزاد إلى 20 كومة، فيما تواجد الراغبون بالدخول في المزاد بوقت كاف قبل الموعد المعلن، في حين أخذت اللجنة تعهدات خطية على المشترين بعدم بيع الحطب الذي تم شراؤه في المزاد؛ منعا للدخول في مخالفة قرار بيع الحطب مرة أخرى، والتأكد من موقع المكان المنقولة إليه.

وعملت اللجنة على مدى موسم الشتاء في تتبع وضبط الشاحنات والسيارات التي تقوم بنقل الحطب وبيعه، ما يعد مخالفة صريحة لقرار منع نقل وبيع الحطب المحلي، حيث يتم ضبط هذه السيارات وشاحنات النقل الصغيرة من نوع «دينا» محملة بالحطب، في الطرقات العامة ومواقع مختلفة لغرض البيع في موسم الشتاء أثناء انتشار المخيمات الصحراوية بالنعيرية.