شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المخلفات الإنشائية في سلوى والبطحاء والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن أمانة الأحساء تعمل حاليا على تنفيذ مشروع لإنشاء محطة متكاملة لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية بالشراكة مع القطاع الخاص «مشروع استثماري لمدة 15 سنة» لتشغيل هذه المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات والتي أصبحت تشكل خطرا على البيئة وتحدث تشويها بصريا.
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