شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المخلفات الإنشائية في سلوى والبطحاء والان نبدء بالتفاصيل

وقعت أمانة الأحساء عقدين في الأشغال العامة لتنفيذ مشروعي «رفع المخلفات الإنشائية» بمدينتي سلوى والبطحاء وتوابعهما من قرى وهجر، وبين أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الخطوات جارية في الفترة الراهنة لتسليم المواقع للمقاول لتنفيذ المشروعين وفق الآليات والأنظمة والإجراءات الخاضعة لها عقود الأشغال العامة، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروعين 988900 ريال.

يذكر أن أمانة الأحساء تعمل حاليا على تنفيذ مشروع لإنشاء محطة متكاملة لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية بالشراكة مع القطاع الخاص «مشروع استثماري لمدة 15 سنة» لتشغيل هذه المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع، ويهدف المشروع إلى فرز وتدوير المخلفات الإنشائية الناتجة من المباني تحت الإنشاء ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الطرق للإسهام في التقليل من حجم تلك المخلفات والتي أصبحت تشكل خطرا على البيئة وتحدث تشويها بصريا.