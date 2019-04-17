شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة ثالثة متنقلة لمكافحة التدخين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم العيادة المتنقلة للإقلاع عن التدخين خدمات توعوية وعلاجية لوقاية المجتمع من آفة التبغ، ويمر المستفيد من العيادة بعدة مراحل بدءا من مرحلة الاستقبال والتسجيل الإلكتروني للمستفيد على الملف الإلكتروني، الذي يمكّنه من متابعة الخطة العلاجية في أي عيادة للإقلاع عن التدخين، إلى مرحلة الفحص والتقييم، حيث يتم تسجيل التاريخ المرضي للشخص المدخن إن وجد وتحديد درجة الاعتماد على النيكوتين، وتسجيل المعدلات الحيوية، بعدها تقديم المشورة «العلاج السلوكي المعرفي»، ومن ثم تقديم الأدوية المساعدة للإقلاع عن التدخين، وذلك في فترة علاج تصل مدتها إلى ثلاثة شهور.
من جهة أخرى، نظمت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمعهد الوطني للتدريب الصناعي بالتعاون مع الشؤون الصحية بالأحساء ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم حملة للتبرع بالدم، وذلك في مقر المعهد ولمدة 4 أيام شهدت تفاعل ومشاركة من الطلاب والمتدربين.
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