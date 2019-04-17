شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال حفل الإبداع والتميز التربوي الذي أقامته إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الأول في قاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور عدد من مديري العموم، ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بالجبيل، والقيادات التربوية والتعليمية، والطلاب المكرمين وأولياء الأمور. وقدم مجموعة من الطلاب فقرة بعنوان «هذا نحن» عبرت عن مشاعر الانتماء والوطنية لهذا البلد المعطاء، ونبذ التطرف بتأصيل الوسطية، وشهدت الفقرة مشاركة مجموعة من طلاب التربية الفكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.