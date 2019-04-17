شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م.مصطفى المهدي مبادرة «عين المستقبل» التي تسعى من خلالها إدارة التعليم العام عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئة التعلم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولا لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتضمن المبادرة المشاريع التالية: مشروع نشاط ستريم «العلوم، والتقنية والهندسة، والرياضيات» لرياض الأطفال، ومشروع ستريم للتعليم «العلوم والتقنية والقراءة والهندسة والتصميم والرياضيات للمرحلة الابتدائية»، ومشروع الذكاء الاصطناعي للمرحلة المتوسطة، ومشروع ستريم «العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات للمرحلة الثانوية».

جاء ذلك خلال حفل الإبداع والتميز التربوي الذي أقامته إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الأول في قاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور عدد من مديري العموم، ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بالجبيل، والقيادات التربوية والتعليمية، والطلاب المكرمين وأولياء الأمور. وقدم مجموعة من الطلاب فقرة بعنوان «هذا نحن» عبرت عن مشاعر الانتماء والوطنية لهذا البلد المعطاء، ونبذ التطرف بتأصيل الوسطية، وشهدت الفقرة مشاركة مجموعة من طلاب التربية الفكرية.