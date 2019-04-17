الارشيف / اخبار السعوديه

تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م.مصطفى المهدي مبادرة «عين المستقبل» التي تسعى من خلالها إدارة التعليم العام عبر مجموعة نوعية من المشاريع التعليمية والتطويرية إلى إحداث تغيرات فاعلة في بيئة التعلم، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الإبداع والابتكار في منظومة التعليم، وصولا لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وتتضمن المبادرة المشاريع التالية: مشروع نشاط ستريم «العلوم، والتقنية والهندسة، والرياضيات» لرياض الأطفال، ومشروع ستريم للتعليم «العلوم والتقنية والقراءة والهندسة والتصميم والرياضيات للمرحلة الابتدائية»، ومشروع الذكاء الاصطناعي للمرحلة المتوسطة، ومشروع ستريم «العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات للمرحلة الثانوية».

جاء ذلك خلال حفل الإبداع والتميز التربوي الذي أقامته إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الأول في قاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور عدد من مديري العموم، ومديري الإدارات بالهيئة الملكية بالجبيل، والقيادات التربوية والتعليمية، والطلاب المكرمين وأولياء الأمور. وقدم مجموعة من الطلاب فقرة بعنوان «هذا نحن» عبرت عن مشاعر الانتماء والوطنية لهذا البلد المعطاء، ونبذ التطرف بتأصيل الوسطية، وشهدت الفقرة مشاركة مجموعة من طلاب التربية الفكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مبادرة «عين المستقبل» بمدارس الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا