شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة مساجد الجبيل وتهيئتها لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

انطلق في مطلع شهر شعبان الحالي المشروع التطوعي لصيانة المساجد وتهيئتها والذي تطلقه مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد فرع الجبيل بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية لتجهيز المساجد لشهر رمضان المبارك بالتعاون والتنفيذ من قبل عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية والشركات المختصة.

ويهدف المشروع إلى إعمار المساجد وصيانتها والاهتمام بها على صعيد العناية بالمرافق التابعة للمساجد والجوامع وما يلزم من أدوات وإعادة صبغ لها وتأهليها بصورة متكاملة، أيضاً يهتم المشروع بفتح الفرص التطوعية والخيرية للمهتمين من الشباب بالعناية بالمساجد والراغبين في المساهمة والمشاركة في تكلفة المشروع من خلال استقبالهم بزيارة فروعها أو التواصل على أرقام المؤسسة أو تحويل المبالغ على حساباتها واستلام سند بذلك.

وينطلق المشروع للمرة الأولى بمدينة الجبيل بالتعاون مع إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل وبتنفيذ نادي الجبيل التطوعي بالتنسيق مع فرع المؤسسة بحي القدس ليخدم حوالي ١٢ مسجدا وجامعا، حيث يشارك من خلاله أكثر من ٦٠ متطوعا على فترات مختلفة تتنوع فيها الأعمال والمساهمات ويكون بالترتيب لذلك مع أئمة المساجد وتوفير ما يلزم من الجهات المعنية بعناية بيوت الله لتكون بأفضل صورة.