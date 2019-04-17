شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الأحساء يفتح أبوابه للزوار على فترتين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فتح أبواب متحف الأحساء للآثار والتراث الشعبي على فترتين بدلا من فترة واحدة لستة أيام أسبوعيا. وأوضح مدير الهيئة بالأحساء م. عمر الفريدي أن أوقات العمل بالمتحف يومياً، تبدأ الفترة الأولى من السابعة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف، والفترة الثانية من الرابعة عصراً حتى التاسعة ليلاً.

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