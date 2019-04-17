شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «مهارات الكتابة الصحفية» لموظفي عمل الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، دورة بعنوان «مهارات الكتابة الصحفية» قدمها مدير تطوير الأعمال بالدار أحمد حنتوش، لمدة يومين في مسرح دار ”الخليج 365”، بحضور مساعد المدير العام لقطاع التنمية بفرع الوزارة ابتسام الحميزي ومدير وحدة العلاقات العامة بفرع الوزارة بندر الدوسري.

وهدفت الدورة إلى تطوير المهارات الكتابية لموظفي وموظفات الإعلام بفرع الوزارة والمكاتب التابعة له، واستهدفت 52 موظفا وموظفة.

وتناولت محاور الدورة التعريف بمفهوم الكتابة الصحفية ومعرفة الأشكال الصحفية من خبر صحفي وتقرير وتحقيق ولقاء ومقال واستطلاع والفرق بينها، والقدرة على بناء المواد الصحفية والتعرف على أخلاقيات العمل الصحفي، وعرضا للسمات العامة للكتابة الصحفية ومعرفة القيم الإخبارية التي تتضمنها، وعرض المحاذير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار والعناصر المهمة للكتابة منها الإيجاز، الدقة، شرح المفاهيم والمصطلحات، الأرقام والإملاء وغيرها من العناصر، والتعرف على معايير تقييم الخبر من حيث الأهمية، الوقت، الجدية، الحداثة، الغرابة والنشر، ومعرفة الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها الخبر وأسس كتابته، إضافة لمميزات التقرير الصحفي وطريقة كتابته، والتعرف على التحقيق الصحفي وأنواعه ومميزاته ومراحل التخطيط للتحقيق. ‏واختتمت الدورة بالتعريف بالمقال وأشكاله ووظائفه وأخلاقيات العمل الصحفي.

وكرمت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية، دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر بدرع تذكارية تسلمها رئيس التحرير المكلف عمر الشدي.

وأعربت عن تقديرها لجهود الفريق المنظم للدورة وتعاونه المستمر مع فروع الوزارة والمكاتب التابعة لها، كما أثنى الحضور على الأداء المتميز للزميل أحمد حنتوش.