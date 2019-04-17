2019-04-17

الملك سلمان في سيلفي مع الرئيس الإندونسي : مكة والمدينة بلد كل المسلمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع سيلفي، موقفاً عفوياً جمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال زيارته إلى الرياض قبل يومين.

وقال الملك سلمان خلال مقطع سيلفي سجّله الرئيس الإندونيسي خلال الزيارة: “إن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف إخواني وأبنائي وبناتي.. إندونيسيا بلدنا، ومكة والمدينة بلد كل المسلمين”.

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وحرص الرئيس الإندونيسي على تسجيل كلمة الملك التي يوجهها إلى الشعب الإندونيسي والمسلمين ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بعد الزيارة.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين عقد الأحد الماضي، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء والمباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اجتمع في نفس اليوم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث تناول اللقاء العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.