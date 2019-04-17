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2019-04-17 رئيس الانتقالي السوداني يستقبل وفدًا وزاريًا رفيعًا من المملكة والإمارات متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الثلاثاء، وفدًا وزاريًا رفيعًا من المملكة والإمارات.

وبحسب “العربية”، أشاد رئيس المجلس الانتقالي في السودان بالعلاقات المتميزة مع السعودية والإمارات.

وأكد الوفد السعودي الإماراتي خلال اللقاء مع البرهان، حرص البلدين على أمن السودان واستقراره.

ولم تذكر العربية مزيدًا من التفاصيل بشأن اللقاء.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.









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