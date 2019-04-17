وزارة الإعلام تُبرز المكانة والمشهد الثقافي السعودي في فعالياتها بتركمانستان

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

وصل إلى جمهورية تركمانستان مساء أمس الثلاثاء، الوفد السعودي المشارك في فعاليات الأيام الثقافية السعودية، التي تنظمها وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية خلال الفترة من 18 – 22 أبريل الجاري.

وكان في استقبال الوفد في مطار عشق أباد الدولي، نائب وزير الثقافة التركماني نور ساحات شريموف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.



وتأتي هذه الفعاليات الثقافية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام ممثلة بوكالة العلاقات الثقافية في تعزيز وإبراز هوية المملكة الثقافية في مختلف دول العالم وتعريف شعوب العالم بالمشهد الثقافي المعاصر والموروث الفني بالمملكة وما تزخر به من ثراء في مختلف المجالات الثقافية، علاوة على تحقيق تطلعات القيادة في توثيق الصلات الثقافية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.

وستنطلق فعاليات الأيام الثقافية في قصر مقام التابع للمركز الثقافي الحكومي التركماني بعد غد الخميس، فيما سيفتتح معرض الفنون المتنوعة السعودية في متحف الفنون الجميلة لتركمانستان أبوابه يوم الجمعة القادم.

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ويتخلل فعاليات الأيام الثقافية نشاطات متنوعة مصاحبة تتمثل في ندوة علمية حول “أهمية طريق الحرير والعلاقات التاريخية الثقافية بين تركمانستان والجزيرة العربية” بمشاركة عدد من الأساتذة السعوديين، وذلك في جامعة مخدومقولي، وورشة عمل مشتركة بين رسامي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، وذلك في متحف الفنون الجميلة، كذلك عرض الفرق الفلكلورية والموسيقية السعودية في دار سينما “وطن”، إلى جانب عدد من النشاطات الأخرى.



كما تشارك المملكة بالعديد من الأجنحة والمعارض والأركان السعودية المهتمة بإبراز ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة التي دعمت بالتقنيات الحديثة منها: (جناح الحرمين الشريفين بتقنية الواقع الافتراضي بإشراف معهد أبحاث الحج في جامعة أم القرى، وجناح الأزياء السعودية التقليدية، ومعرض عن العلاقات السعودية التركمانستانية بإشراف دارة الملك عبدالعزيز، ومعرض عن الحرمين الشريفين والتوسعات السعودية عبر التاريخ، ومعرض للفنون البصرية، وفيلم عن المشاريع الكبرى بالمملكة في ظل رؤية 2030، ومعرض لكلية الزرعة بجامعة القصيم)، وركن سقيا زمزم ، وركن الضيافة، إلى جانب عدد من الأركان والأجنحة الأخرى.

من جانب آخر تنظم وزارة الثقافة التركمانية للوفد الثقافي السعودي، برنامجًا ثقافيًا يصحب خلاله مسؤولي الوزارة الوفد السعودي في زيارة لمعالم العاصمة التاريخية والثقافية، والمتاحف لتعريفهم على ثقافة الجمهورية ومعالمها المختلفة.