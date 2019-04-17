السياحة التركية تسقط في شر أعمال أردوغان والسر في المقاطعة السعودية

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حاول النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان تشويه المملكة خلال الفترة الماضية ولكن لم يضع في حساباته أن يسقط في شر أعماله، وتبدأ سياحتها في الانهيار بشكل واضح بعد مقاطعة السعوديين لها.

ودشّن مواطنون ومقيمون وعرب العديد من الوسوم خلال الفترة الماضية للدعوة إلى مقاطعة تركيا، وهي دعوات لاقت تفاعلًا واضحًا من مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم كُتّاب وإعلاميون واقتصاديون.

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وأعطى الشعب السعودي درسًا لتركيا بتأديب حكومة أردوغان بمقاطعة السياحة، لتؤكد بيانات وزارة السياحة التركية مؤخرًا أن الاضطرابات السياسية التي افتعلتها حكومة أنقرة مع الرياض انعكست على السياحة.

مقاطعة جدية:

ولم تتوقف وكالات ومكاتب السفر والسياحة في المملكة موقف المتفرج، بل اتخذت إجراءات جدية من جهتها لمقاطعة السياحة التركية ووقف حجوزاتها إلى هذا البلد.

وأظهرت بيانات رسمية من وزارة الثقافة والسياحة التركية في الربع الأول من هذا العام تراجعًا كبيرًا في بعض الجنسيات من الزائرين، وكانت النسبة الأكبر من التراجعات تخص عدد الزائرين السعوديين مقارنة بالعام الماضي.

وبيّنت إحصاءات تركيا الرسمية أن عدد السياح السعوديين بلغ هذا العام 41 ألفًا فقط، ليحلوا في المرتبة الـ11 بعد أن كانوا في المرتبة الـ4، ومعظمهم دخلوا عبر مطار أتاتورك الدولي.

جرائم مستمرة:

كما حذّر خبراء السياحة من خطورة السفر إلى تركيا؛ وذلك بسبب ارتفاع معدلات الجريمة بشكل لافت خلال السنوات الماضية.

ومنذ سنوات ومعدل الجرائم يرتفع في تركيا، وبالنظر للأرقام فقد ارتفع معدل الجريمة خلال عام في ثلاث من أكبر المدن التركية، وهي إسطنبول وأنقرة وإزميرـ وبلغ أكثر من 3000 جريمة.

ردود أفعال:

وأكّد مواطنون أن السياحة تعتبر شريان الحياة لتركيا والشعب السعودي هو من سيقطع هذا الشريان كما قطع الأقدمون شرايين أجدادهم، مؤكدين أن لكل زمن سلاحاً، وسلاح هذا الزمن هو المقاطعة.

ودعوا إلى مقاطعة السياحة والمنتجات التركية، فلا أمان لمن يشوه المملكة وينفذ ألاعيب سياسية بل ويتآمرون مع قطر وإيران على بلاد الحرمين.