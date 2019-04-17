- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 70 % لا يستخدمون كراسي الأطفال في المركبات بالمملكة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
70 % لا يستخدمون كراسي الأطفال في المركبات بالمملكة!
متابعات الخليج 365 - علي القرني - الرياض
في استفتاء أُجري على حساب المركز الوطني لسلامة الطرق على تويتر والذي طرح سؤالًا شارك فيه أكثر من 3500 متابع؛ كانت النتيجة أن الغالبية العظمى بنسبة 70% لا يستخدمون كراسي الأطفال، ويجهلون أهميتها، بينما النسبة المتبقية تستخدم كراسي الأطفال.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني ومنذ انطلاقه في شهر أكتوبر لعام 2018 بدأ في نهج التوعية، بالتعاون مع شركائه من كافة الجهات الحكومية والمهتمين بالسلامة المرورية، ابتدأ بالحملة الأولى للتوعية بخطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة “ردّك يضرك”، ثم حملة كراسي الأطفال، ثم وسم “درب السلامة” والذي يجمع كل حملات المركز وشركائه السابقة والمستقبلية.
يُذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.
كانت هذه تفاصيل خبر 70 % لا يستخدمون كراسي الأطفال في المركبات بالمملكة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.