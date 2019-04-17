70 % لا يستخدمون كراسي الأطفال في المركبات بالمملكة!

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - علي القرني - الرياض

في استفتاء أُجري على حساب المركز الوطني لسلامة الطرق على تويتر والذي طرح سؤالًا شارك فيه أكثر من 3500 متابع؛ كانت النتيجة أن الغالبية العظمى بنسبة 70% لا يستخدمون كراسي الأطفال، ويجهلون أهميتها، بينما النسبة المتبقية تستخدم كراسي الأطفال.

Advertisements

الجدير بالذكر أن المركز الوطني ومنذ انطلاقه في شهر أكتوبر لعام 2018 بدأ في نهج التوعية، بالتعاون مع شركائه من كافة الجهات الحكومية والمهتمين بالسلامة المرورية، ابتدأ بالحملة الأولى للتوعية بخطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة “ردّك يضرك”، ثم حملة كراسي الأطفال، ثم وسم “درب السلامة” والذي يجمع كل حملات المركز وشركائه السابقة والمستقبلية.

يُذكر أن المركز الوطني لسلامة الطرق هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بهدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.