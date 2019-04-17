هل يحق للبنك سحب دعم حساب المواطن من المستفيدين؟

أكد حساب المواطن أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من الدعم في حسابات المستفيدين. ورد البرنامج على استفسار أحد المستفيدين بأنه لم يتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن المستحق خلال هذا الشهر بسبب قيام البنك بسحب الدعم.
وأجاب حساب المواطن بأنه: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”. وأوضح أنه في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكان المستفيد تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال من خلال الرقم 8001256666 أو من هنا
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