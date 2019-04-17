24529 وحدة سكنية في 16 مشروع لـ “سكني” تعرف على التفاصيل والمدن

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، في تقريره الشهري الثالث خلال هذا العام، أن هناك 16 مشروعًا سكنيًا يوفر 24.529 وحدة سكنية تنوعت بين فلل وتاون هاوس وشقق، ستطرح قريبًا للحجز للمسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية للحصول على الوحدات السكنية.

تفاصيل ومدن الوحدات السكنية الجديدة

ذكر البرنامج أن المشاريع هي:

– ستة مشاريع بمدينة الرياض وهي (لدن التخصصي، تلال القيروان، عمائر الارجان، سرايا النرجس، طراز الأفق، العليا العقارية، ومسكن هايتس)، توفر نحو 6773 وحدة سكنية.

– ستة مشاريع جديدة ستتاح للحجز بالمنطقة الشرقية توفر 3544 وحدة سكنية متنوعة.

– أربعة مشاريع بمدينة جدة توفر 14.212 وحدة سكنة متنوعة ببنية تحتية مكتملة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

Advertisements

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ 46 مشروعًا موزعة في 16 مدينة حول المملكة، ونسب الإنجاز وعدد الوحدات والحجوزات في كل مشروع، بالإضافة للمشاريع الجاهزة والتي بلغ عددها 38 مشروعًا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد هذه المشاريع إقبالاً انعكس على نسب الحجوزات فيها.

الوحدات السكنية في 2019

وتطرق التقرير لمستهدفات “سكني” في 2019، وتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج من شراء للوحدات الجاهزة من السوق، الوحدات تحت الإنشاء، تحويل القرض العقاري القائم إلى دعم، فلل الوزارة الجاهزة، البناء الذاتي، الأراضي السكنية المجانية، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل، مبينًا أن نحو 50 في المائة من الأسر السعودية فضلوا الحصول على وحدات جاهزة من السوق، كأحد الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدمها البرنامج، في إطار أهدافه لتمكين الأسرة السعودية من امتلاك المسكن الأول ضمن الخيارات والتسهيلات التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص.

الأراضي السكنية المجانية والمخططات المطورة

بيّن التقرير الشهري الأراضي السكنية المجانية والمخططات المطورة، حيث تمت إضافة 13 مخططًا جديدًا خلال شهر مارس لتوفر 6852 قطعة أرض في ستة مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” منصة إلكترونية تعرض من خلالها المخططات السكنية بشكل إلكتروني، ما يتيح للمستفيد الاختيار للأرض المناسبة له من ضمن 62 مخططًا سكنيًا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ”سكني”، إذ تتضمن البوابة الخدمات الجديدة التي أطلقها “سكني”، وعددًا من الأخبار ذات العلاقة بالقطاع العقاري.

بالفيديو: العمل توضح خيارات الدعم السكني للموظف الحكومي

مجموع المستفيدين من سكني في 2019

كشف البرنامج في تقارير شهري يناير وفبراير الماضيين أن أعداد المستفيدين بلغ في هذين الشهرين نحو 26.005 أسرة، بينهم 13.538 أسرة تمكنت من السكن، كما أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019″، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، انطلاقًا من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر، تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.