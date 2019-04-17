أوصت الإدارة العامة للمرور السائقين بالتأكد من وضوح الرؤية في جميع جوانب المركبة أثناء قيادة المركبات. وعزت إدارة المرور أهمية التحقق من عدم احتجاب الرؤية من إحدى الجهات إلى أن الحوادث المرورية قد تأتي من أي جانب.
ودعت السائقين للتحقق من وضوح الرؤية الأمامية، وسلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، ومن وضوح الرؤية الخلفية من خلال المرآة الأمامية.
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يوصي بالتحقق من وضوح الرؤية في جميع الجهات لتجنب الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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