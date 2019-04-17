«المرور»: ثلاثة أشياء يجب التأكد منها أثناء القيادة

طالب المرور السعودي، اليوم الثلاثاء، قادة المركبات، بالتأكد من وضوح الرؤية بجميع الاتجاهات عند القيادة، مشيرًا إلى أنه لا توجد جهة ثابتة يأتي منها الحادث المروري.

ونشر المرور السعودي –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- (إنفوجراف) قال من خلاله إن هناك ثلاثة أشياء يجب التأكد منها أثناء القيادة وهي، أولًا: وضوح الرؤية الأمامية، وثانيًا: سلامة المرايا الجانبية ووضوح الرؤية بها، وثالثًا: وضوح الرؤية الخلفية عن طريق المرآة الأمامية.

وكان المرور السعودي أعلن أمس الاثنين، أن مرور منطقة تبوك ضبط قائد المركبة الذي كان يمارس الاستعراض ويقودها بشكل متمايل على الإطارين الجانبين، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق عقوبة التفحيط المقررة في نظام المرور.

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كما ألقى مرور العاصمة المقدسة، أول أمس الأحد، القبض على قائد المركبة التي كان يقودها وفي أحد إطاراتها كلبشة تابعة للشركة المشغلة لمواقف أمانة العاصمة المقدسة، وتمت إحالته للجهات المختصة.

من جهة أخرى، حذر المرور من العبث بلوحات المركبة او إخفاء جزء منها، مشيرًا إلى أن «مس لوحات المركبة يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٦».

وأشار المرور إلى أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال؛ حيث إنها تحافظ على سلامة الطفل أثناء الجلوس وضبط حركته، كما تنمي مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال، وتقلل من خطر الإصابة عند وقوع الحوادث بنسبة من 71 بالمائة إلى 82 بالمائة، إضافة إلى أنها تمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف.