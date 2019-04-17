«علماء باكستان» يثمّن إشادة «الوزراء السعودي» بمؤتمر رسالة الإسلام

أعرب رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إشادة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إزاء ما أبداه رئيس باكستان الدكتور عارف علوي، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر العالمي «رسالة الإسلام».

ومنحت باكستان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الإثنين، شهادة «الشخصية المؤثرة عالميًا» للعام 2018م، بوصفه الشخصية الأقوى تأثيرًا على مستوى العالم.

من جهته، قال الأشرفي في تصريح له: إن «سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهلٌ لهذه الشهادة»، مشيرًا إلى أن الجهود التي يبذلها سموه في تنفيذ رؤية المملكة 2030، يشهد بها القاصي والداني، والقريب والبعيد.

وسأل الشيخ طاهر الأشرفي- في ختام تصريحه- الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في أداء الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضايا المسلمين.