السعودية اليوم / الأمم المتحدة تنفذ حملة لتحصين 6 ملايين طفل ضد الشلل في العراق



الامم المتحدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

نفذت الأمم المتحدة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال استهدفت ما أكثر من 5 ملايين و875 ألف من أطفال العراق.

وأوضح بيان صادر اليوم لمنظمات الأمم المتحدة الداعمة للحملة أن أكثر من 25 ألفًا من موظفي التلقيح، ومتخصصين في الحماية من شلل الأطفال، تابعين لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" شاركوا بالحملة في 18 محافظة عراقية، مبينًا أن الحملة استمرت لمدة أسبوع، واستهدفت تلقيح جميع الأطفال المستهدفين، وخاصة في المجتمعات الفقيرة والتي يصعب الوصول إليها، وبين المهمشين كالمشردين داخليا واللاجئين.

وأشرفت منظمة الصحة العالمية على الحملة، وقدمت الدعم الفني والتشغيلي وتدريب الملقحين وتوفير المراقبين المستقلين للحملة، إضافة إلى مشاركتها في حملة التوعية التي أدارتها وزارة الصحة العراقية.

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