

الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج مدارس الملك فيصل للعام الدراسي 1439 - 1440، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بحضور أصحاب السمو الأمراء .

وأعرب الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي عن تهنئته للجميع بهذه المناسبة، وقال سموه : " شعوري شعور السعادة دائماً و الفخر بهؤلاء الشباب أبناء هذا الوطن على ما وصلوا إليه من تطور - ولله الحمد - في هذه المدارس ووصلوا إلى هذا المستوى الذي ننشده جميعاً، هؤلاء أبناء الوطن و خدام الوطن و لهم إن شاء الله التوفيق .

وأضاف سموه : " والدهم و قائدهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - دائماً ينظرون إليهم بالتقدير وهؤلاء الشباب بإذن الله سيكونون خير عون لمسيرة هذه البلاد والتنمية ، والآباء والأمهات موجودين اليوم وهذا فخر للجميع ولله الحمد" .

من جانبه ألقى المدير العام لمدارس الملك الفيصل مارتن ماكلوهن كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل، منوهاً بإنجازات المدارس منذ تأسيسها ومنافستها لأكبر المؤسسات التعليمية محلياً ودولياً، مقدماً تهنئته للخريجين وأمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم المستقبلة.

ثم ألقيت كلمة الخريجين رحبوا في مستهلها براعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، منوهين بدور المدارس في مستواهم العلمي واكتساب المهارات المتعددة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم ، معربين عن شكرهم البالغ لكل من أسهم في مسيرتهم العلمية والعملية .

عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا عن المدارس وكرم المتفوقين، كما تضمن الحفل مشاركات طلابية من المستويات الأولية والعرضة النجدية.

// انتهى //

00:13ت م

0299





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب مدارس الملك فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.