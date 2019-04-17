السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يرعى حفل توزيع جائزة "نتميز"



ظهران الجنوب 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم حفل توزيع جائزة "نتميز" ، التي نظمها قسم الشؤون التعليمية في إدارة التعليم ببالمحافظة .

وتضمن الحفل كلمة لمدير التعليم سعيد هباش أبو حديد أوضح فيها أن جائزة "نتميز" هي مبادرة تكاملية بين المدارس وقطاعات الإشراف ، هدفها دعم مؤشرات منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي ومواكبة خطة رفع مستوى التحصيل الدراسي بمتابعة وإشراف الشؤون التعليمية في الإدارة التعليمية لتكريم المدارس المتميزة نهاية العام الدراسي.

وقال الوادعي : إن الجائزة تهدف إلى بث روح التنافس بين المدارس ومنسوبيها و تكريم المدارس المتميزة ومنسوبيها، ورفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب ، وتنفيذ الأعمال بجودة عالية، والسعي إلى التميز ودعم مؤشرات منظومة أداء الإشراف المدرسي.

إثر ذلك أعلن المساعد للشؤون التعليمية سعيد بن سعد الوادعي أسماء المدارس الفائزة بدرع التميز الذهبي وهي: معاوية بن أبي سفيان الابتدائية، ويزيد بن معاوية الابتدائية، ومسلمة بن عبدالملك الابتدائية ، والفلاح ، والإمام مسلم، وثانوية الملك فيصل، وثانوية الإمام الغزالي، وابتدائية الفكر، وابتدائية الأمين، وابتدائية عمرو بن العاص.

كما حصلت 13 مدرسة على جائزة درع التميز الفضي ، وحصل المشرف التربوي أحمد ناصر آل سفران على جائزة المشرف التربوي المتميز .

وفي ختام الحفل وزع المحافظ الدروع والشهادات على الفائزين والمنظمين والمشاركين في إنجاح الجائزة.

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23:57ت م

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