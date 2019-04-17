السعودية اليوم / دورتان تدريبيتان بتقنية جازان غداً



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تنظم الكلية التقنية بمنطقة جازان غداً دورتين تدريبيتين ، الأولى بعنوان " كتابة السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية " يقدمها إبراهيم مهارش ، والثانية بعنوان " أخلاقيات العمل " يقدمها عبدالله الحازمي ، وذلك بقاعة الأمير محمد بن ناصر في الكلية التقنية العالمية بمدينة جيزان.

وتأتي الدورتين ضمن فعاليات ملتقى التوظيف الذي تنفذه الكلية حالياً بهدف تعريف الخريجين بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل والمتطلبات اللازمة لشغلها، والتعرف على جهات التمويل الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم في تعريف جهات التوظيف بمخرجات الكلية .

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23:13ت م

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