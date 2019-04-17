السعودية اليوم / أمانة الطائف تنجز صيانة أربعة طرق وتعالج التشققات الإسفلتية



الطائف 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أنجزت أمانة الطائف صيانة الطرق بمساحة 2123 متراً مسطحاً بالمحافظة، شملت صيانة طريق الشرقة بالهدا ومدخل حي ريحة وحي المنتزه وحي نخب، خلال أسبوع واحد.

وعالجت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة سفلتة الطرق بأحياء ريحة والمنتزه ونخب، وشملت المعالجة إعادة السفلتة وإصلاح التشققات، وتسوية زحف الطبقة الإسفلتية، بالإضافة إلى إعادة السفلتة لطرق بمركز الهدا السياحي ، بتوجيه ومتابعة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، .

وأوضح وكيل المشاريع المساعد للتشغيل والصيانة المهندس محمد حمدي السفياني أن الأمانة نفذت برنامجًا مخصصًا لصيانة الشوارع وإعادة السفلتة، ضمن جهود رفع كفاءة الطرق الداخلية والخارجية، وبرنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق، وعالجت الأمانة أكثر من 2123 مترًا مسطحًا من الطبقة الإسفلتية لشوارع الطائف خلال أسبوع واحد كمرحلة أولية من برنامج الصيانة الشامل، والذي يشمل شوارع الأحياء والشوارع الرئيسة والضواحي.

وبين أن الأمانة أعدت خطة لرصد الملاحظات ومعالجتها فوريًا من خلال فرق الصيانة الميدانية، بالإضافة إلى فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لمعالجة البلاغات الطارئة، كما تراعي الإدارة أوقات الذروة والكثافة المرورية في أعمال صيانة الشوارع، لضمان مرونة وانسيابية حركة المركبات.

// انتهى //

23:12ت م

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