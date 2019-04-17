السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـخامسة عشرة



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

رفع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب المديميغ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون بإذن الله حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة، سائلًا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .

//انتهى//

23:08ت م

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جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واسرفع وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله - على الثقة الملكية الغالية بتعيينه على وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.وأعرب المديميغ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على هذه الثقة الغالية التي ستكون بإذن الله حافزًا لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة، سائلًا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن .//انتهى//23:08ت م0286

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