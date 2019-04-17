السعودية اليوم / أمير عسير يتفقّد محافظة بارق ويلتقي الأهالي



أبها 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس محافظة بارق، ضمن جولات سموه الدورية لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على سير المشروعات المنفذة في المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها.

وأكد الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع الذي عقده في مقر المحافظة، بحضور محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية، أن الزيارة تأتي ضمن جولات سموه التفقدية على محافظات المنطقة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف على احتياجات المواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب وتفقد أحوالهم، مشيرًا إلى أن الزيارات ستشمل كافة محافظات منطقة عسير.

وناقش أمير منطقة عسير خلال الاجتماع مستوى الخدمات المقدمة، وسبل تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، كما التقى سموه عددًا من الأهالي ومشايخ القبائل، واستمع إلى مطالبهم واقترحاتهم فيما يتعلق بالخدمات التنموية التي تحتاجها بارق والمراكز التابعة لها.

ووجّه سموه إدارة النقل وأمانة المنطقة بدراسة جميع احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها، واستكمال سفلتة الطريق الرابط بين مركزي سيالة والسليم، فيما افتتح سموه مركز الرعاية الصحي النموذجي بالمحافظة.

عقب ذلك ترأس سموه اجتماع المجلس البلدي والمحلي، حيث ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها إنشاء مستشفى بالمحافظة وتنفيذ مركز متقدم للإصابات يشمل كافة التخصصات الطبية واحتياجات المحافظة، فيما التقى سموه بعدد من الشباب والشابات من أبناء المحافظة الذين تحدثوا عن تطلعاتهم وأفكارهم لتطوير النشاطات التي تحتضنها المحافظة.

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23:06ت م

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