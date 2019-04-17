رابط النتائج برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق فقط .. ien.edu.sa عبر رابط نظام نور 1440

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط يمكن لأبنائنا وبناتنا الاستعلام عن نتائج الامتحانات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وذلك من خلال رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية لولي أمر الطالب، وذلك فقد بدا التسجيل الإلكتروني على رابط نظام نور، وذلك حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم دون عناء الذهاب للمدرسة، فقد بدأ التسجيل الإلكتروني لدخول الطلاب للمدارس بالمملكة، وبدأ أولياء الأمور بالبحث على الموقع الإلكتروني لنظام نور الذي قامت المملكة باستحداثه لتسجيل بياناتهم وبيانات الطلاب.

عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني في أن المستخدمين من الطلاب والطالبات حينما يبحثون عن نتائجهم ويحاولون تسجيل الدخول إلي النظام المركزي من خلال بياناتهم التي يمتلكونها والتي توزعها عليهم إدارة المدارس التي يدرسون بها، يحاولون تستخدمها تسجيل الدخول إلا أنهم يواجهون مشكلة في عدم تمكنهم من القيام بذلك.

أهم الكلمات التي يستخدمها الطلاب في البحث عن نتائج نظام نور

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نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول

نظام نور لنتائج الطلاب الابتدائي

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكنك إدخال بيانات الطالب أو الطالبة في أي وقت، فالأمر ليس بهذه العشوائية بل هناك طريقة متبعة توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة للجميع، وذلك لتفادي أي أخطاء أو مشكلات عند القيام بالتسجيل.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1439 رابط مباشر

رابط الاستعلام عن النتائج.

ومن شروط التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، أن يكونوا قد أكملوا ست سنوات، أو أقل بتسعين يوماً حتى تاريخ الميلاد 1434/3/25 هـ، الموافق 2013/2/6م، وكشفت الوزارة، أنه يجب عند الانتهاء من تسجيل ابنك طباعة استمارة الفحص الخاصة بالطفل من نظام نور، وأخذ الطفل إلى أقرب مركز صحي حكومي، وإحضار ملف شامل، يتم شراؤه من المكتبة، تسجل فيه بيانات الطفل مع صورتين شخصيتين، وصور من شهادة التطعيم، وهوية الأب، وإثبات السكن، وملف ورقي.

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نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط

بعد تسجيل ولي الأمر في نظام نور يتم الضغط على أيقونة ”التالي” أسفل اسم المستخدم، بعد إتمام عملية تسجيل ولي الأمر في نظام نور يقوم بإدخال بيانات الطالب والتي تتضمن حقوقًا أساسية، من بينها الاسم وتاريخ الميلاد والنوع واسم المدرسة المطلوب التسجيل فيها، ويتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، باستخدام نفس “اسم المستخدم وكلمة السر” المستخدمة للدخول إلى النظام في الأعوام السابقة أي أن من يمتلك كلمة مرور واسم مستخدم على نظام نور لا يحتاج إلى تسجيل جديد عبر البوابة الإلكترونية.

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نظام نور التعليمي ien.edu.sa بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة 1440 : الآن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالسجل المدني بدون رقم سري

يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

سؤال مهم للغاية ولا يطرحه إلا المستخدمين الأذكياء الذين يعرفون الكثير عن البرنامج المركزي نور ويحاولون فهم كل شئ يدور حول النظام, ولأن الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني ليست تلك الطريقة المعتمدة في النتائج مما يجعل بعض المستخدمين يستغربون الأمر ويدفعهم إلى طرح هذا التساؤل علينا.

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