نظام نور المركزي برقم السجل المدني : نتائج الطلاب بالهوية الوطنية .. الرابط الجديد ien.edu.sa لموقع...

نظام نور برقم السجل المدني الآن لنتائج الثانوي، واجه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مشاكل عند الدخول على رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات، يواجه الكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات مشاكل تواجههم في التعامل مع نظام نور وعدم قدرتهم على الدخول إلى النظام لمعرفة نتائج الاختبارات، وقد برر بعض المسئولين أن سبب ذلك يرجع إلى الضغط المتزايد على نظام نور، الذي تسبب في عدم تفاعل الموقع وظهور رسائل غير مفهومة بالإنجليزية.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي للطلاب والطالبات لجميع الصفوف (الابتدائية والمتوسط والثانوي للنظامين الفصلي والمقررات) بنين وبنات وذلك من خلال السجل المدني أو جواز السفر عبر نظام نور على الرابط التالي:

وقد تقدمت الوزارة بالتهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، وقد أوضحت وزارة التعليم أنه يمكن للطالب وولي الأمر الاستفادة من الخدمات المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور، وأضافت وزارة التعليم أنه في حالة الرغبة باستلام بيانات الحساب يمكن التواصل مع قيادة المدرسة.

نظام نور برقم السجل المدني الآن وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر موقع نظام نور

الدخول على موقع نظام نور للنتائج عبر الرابط التالي:

قم بزيارة الرابط التالي للوصول إلى الصفحة الرئيسية للنظام عبر : noor.moe.gov.sa/Noor/login.

رابط الاستعلام عن النتائج وإشعار الدرجات برقم الهوية ورمز التحقق فقط بدون كلمة سر

كتابة اسم المستخدم والرقم السري (البيانات التي سجلت بها من قبل عبر موقع نظام نور للنتائج).

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية

إدخال اسم المدرسة

إدخال الصف والقسم

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن موقع نظام نور للنتائج يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

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للدخول لنظام نور يجب أن يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلي نظام نور وهذه البيانات كما هو معروف يتم توزيعها علي الطلاب بمعرفة المدارس التابعين لها.

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المساعدة تكمن في إمكانية تقديمها بشكل دقيق وأن يحصل المستخدم علي الفائدة والحل لمشكلاته التي يبحث عنها، حينما يحاول المستخدم تسجيل الدخول إلي نظام نور المركزي من خلال بيانات الدخول الخاصة به، والتي في العادة تكون عبارة عن اسم للمستخدم وكلمة مرور يتم تسليم الطلاب والطالبات كل واحد منهم ورقة بالبيانات خاصة به.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام، ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولَين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب، كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.

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