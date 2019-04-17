نظام نور برقم الهوية فقط 1440 استعلام النتائج وتسجيل المستجدين

دخول نظام نور برقم الهوية فقط 1440 تسجيل الروضات واستعلام النتائج لمراحل التعليم الابتدائي والثانوية والمتوسطة للعام الدراسي 1440 و 1441، أعلنت وزارة التعليم مواعيد تسجيل رياض الأطفال وفتح التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل، من خلال الدخول لنظام نور من حساب ولي الأمر بالسجل المدني أو رقم الهوية ورمز التحقق، وستعلن قريبا نتائج حركة النقل الداخلي واستكمال نتائج وإجراءات النقل الخارجي، وذلك في المواعيد التي أعلنتها وزارة التعليم قبل سابق في تعميمها الوزاري بهذا الشأن، ووفق التقويم الدراسي الحالي 1439-1440 .

يشهد موقع نور التعليمي في المملكة العربية السعودية العديد من الفاعليات، في مقدمتها بدء تسجيل الروضة الحكومية والأهلية، وفق مواعيد التسجيل في نظام نور برقم الهوية فقط 1440 من حساب ولي الأمر، والاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 المقرر لها 13 شعبان الجاري، وخلال أيام الاستعلام عن نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني بجميع الصفوف والمراحل التعليمية، وجميع تلك الحالات يجب لها التأكد من فاعلية بيانات الدخول من حيث اسم المستخدم وكلمة المرور، لسهولة الدخول على خدمات الطالب وتسجيل الأبناء، وخدمة التقارير لاستخراج النتائج والدرجات.

دخول نظام نور برقم الهوية فقط 1440

رابط دخول المستخدم على نظام نور بالهوية سواء كان طالب أو ولي أمر أو معلم أو معلمة او قائد مدرسة، أو دخول منتسبي التعليم، للإطلاع على ما يتوافر من نتائج للمراحل الدراسية ومنها نتائج فترات التقييم قبل خوض الاختبارات، أو التسجيل في الروضة الحكومية والأهلية ويوجد شرح مدعم بالصور هلى الواجهة الرئيسية للبرنامج حول كيفية تسجيل ولي الأمر أو استعادة كلمة المرور.

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مرفق بعالية مواعيد التسجيل في الروضة للعام الدراسي المقبل 1440-1441 لجميع الروضات الحكومية والاهلية، والمرقق بدء التسجيل يوم الاحد المقبل.

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