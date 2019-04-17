شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سجن المجاردة يكشف سبب تغيبه خلال زيارة أمير عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

علَّق مدير سجن محافظة المجاردة النقيب عبدالله علي الهلالي، على ما نُشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيبه خلال زيارة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لسجن المجاردة.

وقال الهلالي: «أتمتع بإجازة رسمية ولازلت، ومن يقوم بعملي هو الملازم أول محمد زاهر الأسمري الذي كان متواجداً وقت الزيارة».

من جانبه، قال مدير سجن المجاردة المُكلف الملازم أول الأسمري: «حضرت اجتماعاً برفقة مدراء الإدارات الحكومية مع أمير المنطقة في المركز الحضاري بالمحافظة، ومن ثم عدت إلى مقر السجن، وكنت في استقباله لدى وصوله».