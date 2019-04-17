الأرصاد توجه تنبيهاً متقدماً إلى منطقة الرياض اعتباراً من مساء اليوم حتى غداً

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً متقدم إلى منطقة الرياض بشأن حالة الطقس التي تشهدها المنطقة خلال الساعات القادمة حتى عصر غداً الأربعاء.

حيث جاء في تحذير الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية التي يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق في الرياض وهي: “الدوادمي، ساجر، الخاصرة، الحوميات، القويعية، شقراء، المجمعة، الغاط، وتمتد إلى العاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها”.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن هذه الحالة الجوية تبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة والربع مساءً حتى الساعة الثالثة من عصر غداً الأربعاء.