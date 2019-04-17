، اعتقال قيادات من حزب البشير بعد إقالة النائب العام السوداني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجمع المهنيين يواصل الاعتصام حتى تتحقق مطالبه الرئيسة

اعتقلت السلطات السودانية، أمس الثلاثاء، قيادات من حزب المؤتمر الوطني بينهم جمال الوالي وعبد الباسط حمزة، حسب العربية.

وتفصيلاً، كان المجلس العسكري الحاكم في السودان أعلن إقالة النائب العام بعد أيام من تنحي الرئيس عمر البشير.

ورد في بيان للمجلس العسكري أمس الثلاثاء أن رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام عمر عبد السلام واثنين من مساعديه من مناصبهم.

وكان المجلس الانتقالي السوداني قد أعلن عن تعيين الفريق مرتضى عبدالله واليًا مكلفًا لولاية الخرطوم.

وفي غضون ذلك، يستمر اعتصام آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، الثلاثاء، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسة والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق، مشددًا على سلمية الاعتصام، محذرًا من محاولات التخريب المتعمدة ممن سماهم بأعداء الثورة.

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في مظاهرات الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة.