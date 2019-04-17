، دوري الأبطال: أياكس يفجر مفاجأة ويقصي اليوفي.. وبرشلونة يرافقه ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إياب ربع النهائي

نجح برشلونة في بلوغ دور نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه الكبير على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل أهداف النادي الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين بالدقيقتين (20 ،16) والبرازيلي كوتينيو بالدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وكان الفريق البارسا قد فاز ذهاباً بهدف وحيد في أولد ترافورد.

وفجر نادي أياكس الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل بتأهله إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1996/1997 عقب إقصائه يوفنتوس الإيطالي على ملعبه وما بين جماهيره بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو الأهداف لأصحاب الضيافة من ضربة رأس (28) وأدرك أياكس التعادل بفضل فان دي بيك بالدقيقة (34) قبل أن يقضي مدافعه الواعد دي ليخت على أحلام السيدة العجوز بتسجيله ثاني الأهداف بالدقيقة (67).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).