، آل الشيخ يطلق مسمى "الملك محمد السادس" على البطولة العربية المقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى الملك محمد السادس على النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.

وكتب مغردًا:"أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".

يُذكر أن النسخة الحالية تم إطلاق مسمى كأس زايد للأندية على اسم الشيخ زايد رحمه الله.