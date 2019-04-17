- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى الملك محمد السادس على النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.
وكتب مغردًا:"أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".
يُذكر أن النسخة الحالية تم إطلاق مسمى كأس زايد للأندية على اسم الشيخ زايد رحمه الله.
آل الشيخ يطلق مسمى "الملك محمد السادس" على البطولة العربية المقبلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى الملك محمد السادس على النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.
وكتب مغردًا:"أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".
يُذكر أن النسخة الحالية تم إطلاق مسمى كأس زايد للأندية على اسم الشيخ زايد رحمه الله.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
12:11 AM
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى الملك محمد السادس على النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.
وكتب مغردًا:"أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية".
يُذكر أن النسخة الحالية تم إطلاق مسمى كأس زايد للأندية على اسم الشيخ زايد رحمه الله.
، آل الشيخ يطلق مسمى "الملك محمد السادس" على البطولة العربية المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يطلق مسمى "الملك محمد السادس" على البطولة العربية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.