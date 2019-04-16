شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تبرز المشهد الثقافي السعودي في تركمانستان والان نبدء بالتفاصيل

وصل الوفد السعودي المشارك في فعاليات الأيام الثقافية السعودية ، إلى جمهورية تركمانستان مساء اليوم، التي تنظمها وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية خلال الفترة من 18 - 22 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الفعاليات الثقافية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام ممثلة بوكالة العلاقات الثقافية في تعزيز وإبراز هوية المملكة الثقافية في مختلف دول العالم وتعريف شعوب العالم بالمشهد الثقافي المعاصر والموروث الفني بالمملكة وما تزخر به من ثراء في مختلف المجالات الثقافية، علاوة على تحقيق تطلعات القيادة في توثيق الصلات الثقافية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.

وستنطلق فعاليات الأيام الثقافية في قصر مقام التابع للمركز الثقافي الحكومي التركماني بعد غد الخميس، فيما سيفتتح معرض الفنون المتنوعة السعودية في متحف الفنون الجميلة لتركمانستان أبوابه يوم الجمعة القادم.

ويتخلل فعاليات الأيام الثقافية نشاطات متنوعة مصاحبة تتمثل في ندوة علمية حول "أهمية طريق الحرير والعلاقات التاريخية الثقافية بين تركمانستان والجزيرة العربية" بمشاركة عدد من الأساتذة السعوديين، وذلك في جامعة مخدومقولي، وورشة عمل مشتركة بين رسامي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، وذلك في متحف الفنون الجميلة، كذلك عرض الفرق الفلكلورية والموسيقية السعودية في دار سينما "وطن"، إلى جانب عدد من النشاطات الأخرى.