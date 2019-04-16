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حريق في غرفة محولات كهربائية ببدروم فندق بالمدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
باشر الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا عن حريق في غرفة محولات كهربائية ببدروم فندق بالمنطقة المركزية.
وأوضح المدني أنه تم إخماد الحريق من خلال أنظمة الإطفاء التلقائي بالمبنى.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مباشرة الحريق.
في وقت سابق، نفّذ الدفاع المدني في نجران، فرضية سقوط مقذوف عسكري على خزان وقود في الشركة السعودية للكهرباء.
وقال المدني: إن الفرضية تم تنفيذها بمشاركة الجهات ذات العلاقة للتأكد من الجاهزية التامة لمواجهة الحوادث المماثلة.
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