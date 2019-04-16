2019-04-16

عضوة بالشورى توضح أضرار التدخين بعد حظره في أماكن العمل والشركات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أيّدت عضو اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب، قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحظر التدخين في أماكن العمل والشركات والمؤسسات، تنفيذًا لنظام مكافحة التدخين.

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وأكّدت أبو طالب في مداخلة خلال برنامج “معالي متابعات الخليج 365” المذاع على شاشة إم بي سي أن قرار حظر التدخين في أماكن العمل والشركات والمؤسسات قرار حكيم كنا بانتظاره، حيث يخص مصلحة الوطن والمواطن الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وأردفت عضو الشورى أن التبغ ومشتقاته يؤثر على كل خلية من خلايا الجسم، ويسبب لها أضرارًا جسيمة كسرطان الرئة والمثانة وعنق الرحم، وكل أنوع السرطانات حيث تكون احتمالية حدوثها عند المدخنين أكثر من غيرهم، متابعةً أن التدخين يسبب تصلب الشرايين والسكتات الدماغية والجلطات وتأخر الإنجاب.