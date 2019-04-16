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2019-04-16 مدني نجران يُنفذ فرضية سقوط مقذوف على خزان وقود للسعودية للكهرباء متابعات الخليج 365 - نجران Advertisements نفذ الدفاع المدني في نجران، فرضية سقوط مقذوف عسكري على خزان وقود في الشركة السعودية للكهرباء.

وأوضح المدني أن الفرضية تم تنفيذها بمشاركة الجهات ذات العلاقة للتأكد من الجاهزية التامة لمواجهة الحوادث المماثلة.

ونشر المدني صورًا تبين الفرضية وتعامل المدني مع الحالة.











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