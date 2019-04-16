طارق الحبيب يتحدث عن الألعاب الإلكترونية: هذه مخاطرها

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد استشاري الطب النفسي الدكتور، طارق الحبيب، أن المشاركة في الألعاب الإلكترونية على مواقع التواصل قد تُسهم في إفراغ حزمة العنف أثناء اللعب، ودور الأب هو إعادة برمجة طريقة التلقي لدى أبنائه.

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وأضاف الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن: قديمًا كان حجب المعلومة هو الحل، أما الآن فالحل أن أقدم المعلومة لولدي قبل أن يأخذها من مصدر خاطئ، وأعرّفه على مواقع التواصل تحت إشرافي.

وتابع: إقبال الطفل على الألعاب الإلكترونية لساعات مطولة يدخله إلى عالم افتراضي، ولو تحوّلت لمجرد جزء من برنامج يومي به أنشطة متعددة لأصبحت إضافة له.

ورأى الحبيب أن: نحن متوسعون في استخدام مصطلح (إدمان مواقع التواصل).