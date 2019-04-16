الان تتابع حريق يلتهم غرفة محولات كهربائية ببدروم فندق بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 12:03 ص, 17 أبريل 2019 م التعليقات: 0 باشر الدفاع المدني ف المدينة المنورة بلاغاً عن حريق في غرفة محولات كهربائية ببدروم فندق بالمنطقة المركزية ، تم إخماده من خلال أنظمة الإطفاء التلقائي بالمبنى.

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