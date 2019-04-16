تعرف على إشعار درجات الفصل الابتدائي .. المتوسطة “الشهايد” عبر نظام نور لنتائج الطلاب...

الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440 عن طريق موقع برنامج نور، وذلك برقم الهوية، كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية فوراً، نعرض لكم الآن نظام نور لنتائج الطلاب 1440، وكذلك للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمراحل المختلفة من الدراسة، للحصول على نتائج الامتحانات، الشهرية والنهائية، بجميع المراحل الدراسية، ابتدائي وإعدادي وثانوي والمستويات المتوسطة بالدخول الإلكتروني على موقع نور الرسمي، كما نعرض لكم خطوات التسجيل بالموقع الإلكتروني ليتمكن الوالدين من الاطمئنان على أداء الطالب الشهري بالدخول على الموقع.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، نظام نور، في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد، وأيضا للاطمئنان والمتابعة لأداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

في بداية العام الدراسي الجديد يحرص الوالدين على التعرف على السبل لتسجيل أبنائهم، كما يسعى الطلاب في الصفوف المختلفة من التعرف على نتائج التقييمات الشهرية لأدائهم بطريقة سهلة وسرية، ويكفل نظام نور للعام الدراسي الجديد 1439-1440 سهولة التسجيل والتعرف على النتائج.

للتعرف على الموقع الإلكتروني للدخول لنظام نور اضغط هنا.

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طريقة تسجيل نظام نور بالهوية 1440

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور للمسجلين على الموقع من قبل.

الدخول لتسجيل الطلاب الجدد

استعادة كلمة المرور، لمن فقد كلمة المرور الخاصة به.

الشروع في التسجيل على الموقع لولي الأمر وإضافة الهوية الوطنية ورمز التحقق

أدخل المستخدم في س

ل جديد، ويكون هو نفس الاسم المستخدم في تسجيل الدخول.

اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيا عند كل دخول.

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من الجدير بالذكر أن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني لم تكون موجودة منذ زمن ولم يتم اعتمادها في نظام نور إلا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت الطريقة الخاصة بتسجيل الدخول ببيانات الدخول هي الطريقة الأساسية وليس هناك أي طريقة أخري كانت في الوقت الماضي.

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